Concerto aperitivo “Dalla porta d’Oriente” a Savona

Con “Dalla porta d’Oriente. Arie, Toccate e Danze del ‘600 italiano”, l’Opera Giocosa di Savona rende il terzo appuntamento con “Musica in Comune…aspettando l’estate” un incontro con le radici della nostra storia.

Sarà come entrare tra le pieghe di un tempo ‘nostro’ spesso non valorizzato abbastanza e conosciuto a fondo, il terzo appuntamento della rassegna che, domenica 16 giugno nell’atrio del Comune di Savona (ore 11, ingresso 5 euro con apertura biglietteria alle 10.15 fino ad esaurimento per limiti di capienza), renderà molto più di un semplice concerto aperitivo. L’Opera Giocosa di Savona farà della matinée, curata così come il resto della rassegna dal Maestro Loris Orlando, un percorso musicale di grande fascino e che permetterà di riscoprire un ‘territorio’ del linguaggio sonoro (e non solo) che ha reso l’Italia il crocevia fondamentale della musica mondiale. Un patrimonio di cui il soprano Anna Rita Pili, Ero Maria Barbero (clavicembalo) e MassimoLonardi (arciliuto) si renderanno i messaggeri nel concerto di domenica.

«In Italia, nel momento di passaggio tra il tardo Rinascimento e il primo Barocco, si ebbero importanti innovazioni in tutte le forme d’arte – evidenzia Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa di Savona – Nel campo musicale una delle novità più rilevanti fu certamente l’affermazione del “Recitar cantando” che, privilegiando l’espressione degli “Affetti” contenuti nel testo poetico, favorì la diffusione del repertorio per “Voce sola sostenuta dal basso continuo e formò le basi stilistiche per il Teatro in musica. In questo programma alle composizioni per voce e basso continuo sono accostati brani per clavicembalo e per arciliuto che testimoniano le affinità del repertorio strumentale con quello vocale e il suo sviluppo nell’estetica barocca».

