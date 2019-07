Concerto all’Alba sul molo Marinai d’Italia

Con il magico scenario del sole che sorge sul molo Marinai d’Italia, come da tradizione per il terzo anno consecutivo, ritorna il Concerto all’Alba della Città di Varazze. Dopo il successo di pubblico delle passate edizioni sabato 10 agosto torna un evento che alle 6 di mattina riesce a far uscire di casa, ancora assonnati, turisti e residenti appassionati di musica.

Un ensemble di violoncelli suonerà musiche delle colonne sonore dei più importanti film che in un’escalation di suoni ci porteranno dalla notte al sorgere del sole.

La mattina del 10 agosto metti la sveglia presto, indossa qualcosa di bianco e vieni con noi a salutare il sole!