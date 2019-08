Concerto all’Alba al Molo di Albissola Marina

Mercoledì 14 agosto alle 5:45 presso il Molo di Albissola Marina (via Montegrappa) si terrà la settima edizione del Concerto all’Alba, evento nato dall’intuizione del sindaco Gianluca Nasuti, allora vicesindaco, e del musicista Dario B. Caruso e che nel tempo si è radicato e ha acquistato una dimensione di notevole rilievo sia per la qualità dell’esecuzione sia per la partecipazione di pubblico.

Quest’anno il concerto cadrà in occasione del primo anniversario della tragedia del ponte Morandi di Genova: per questo motivo è stato inserito quale prologo del Galà di Armonia 2019 e sarà caratterizzato da un programma ricco di contenuti e accompagnato da un filo narrativo, per non dimenticare. Oltre a Caruso gli esecutori saranno Elena Scasso (voce), Luca Soi (violino), Marco Pizzorno (chitarra), Dino Cerruti (contrabbasso) e Leo Saracino (percussioni).

Al termine, come di consueto, sarà offerta a tutti gli intervenuti la focaccia appena sfornata dalla Panetteria Davide e Maria.