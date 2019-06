Concerto a Varazze per Santa Caterina da Siena

Venerdì 21 Giugno, alle ore 21.00 a Varazze, nella Chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio, in occasione dell’80° anniversario della proclamazione di Santa Caterina da Siena compatrona d’Italia e del 20° anniversario della proclamazione a compatrona d’Europa, l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Internazionale Caterinati Gruppo di Varazze, il Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine e il parroco don Claudio Doglio, ha organizzato un concerto in onore della compatrona della Città, messaggera di pace, consigliera dei Papi e fustigatrice della politica.

Il concerto, diretto dal Maestro Giovanni Musso, si avvale della partecipazione di:

– Silvano Santagata – Tenore,

– Mauro Cossu – Organo,

– Giovanni Musso – Pianoforte.

Ingresso Libero