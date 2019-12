Concerti di Natale dell’Accademia Musicale del Finale

L’estate dell’Accademia Musicale del Finale è trascorsa in una lunga sequenza di concerti ma non si può limitare a quel periodo l’offerta musicale ai cittadini e agli ospiti che sempre si sono dimostrati assidui sostenitori. Ecco quindi il ricco calendario di spettacoli prima e dopo il magico giorno di Natale, rivolti sia agli adulti sia ai bambini per avere l’opportunità di avvicinarsi alla cultura musicale, patrimonio necessario per arricchire ciascuno di noi.

Si inizia lunedì 16 dicembre alle ore 16:45 all’Oratorio Sant’Antonio Abate a Varigotti con un avvenimento speciale: l’inaugurazione del presepe insieme al Coro Polifonico dell’Accademia Musicale del Finale, diretto dal maestro Mattia Pelosi e ai bambini della Little Musica Academy e dell’asilo di Varigotti, entrambi diretti da Sara Bottero.

Giovedì 19 dicembre alle ore 21 nella tensostruttura comunale di Giustenice il maestro Riccardo Pampararo si esibirà con la partecipazione del maestro Fabio Tessiore e del Coro Polifonico dell’Accademia Musicale del Finale, diretto da Mattia Pelosi, che concluderà la serata.

Sabato 21 dicembre alle ore 21:15 nel Giardino del Principe di Loano, in concomitanza con i mercatini di “Loano Christmas”, si esibirà il Christmas Trio, formato da Mattia Pelosi, Fabio Tessiore e Gianmaria Toscano.

Domenica 22 dicembre alle ore 16:30 nell’Auditorium “Santa Caterina” a Finalborgo si esibirà l’Ensemble dell’Accademia Musicale del Finale nel tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione dei maestri Massimiliano Patetta, Luca Soi, Gianmaria Toscano, Carola Romano, Giacomo Amico ed Edoardo Valle e dei migliori allievi della sezione Classica sotto la guida di Salvatore Scarlata.

Lunedì 23 dicembre alle ore 21 nell’Oratorio Sant’Antonio Abate a Varigotti gli allievi del corso di Canto Moderno della maestra Maria Cristina Baroni daranno vita a “Note di Natale”, accompagnati al pianoforte da Alessandro Orefice, al contrabbasso da Dino Cerruti e dal sassofono di Fabio Tessiore. Non mancherà l’esibizione del coro diretto da Mattia Pelosi.

Venerdì 3 gennaio alle ore 21 l’Accademia Musicale del Finale con l’Associazione Varigotti Insieme invita tutti nella Parrocchia San Lorenzo, dove il tenore Mattia Pelosi e il pianista Paolo Venturino eseguiranno le più belle “Melodie Natalizie”.

Il duo avrà modo di esibirsi anche domenica 5 gennaio alle ore 21 nella prestigiosa Basilica San Biagio a Finalborgo.