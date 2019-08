Concerti al cospetto del Cenacolo

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Savona Noli prosegue nell’organizzazione degli eventi volti alla valorizzazione del Cenacolo del Seminario Vescovile di Savona nell’ambito del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci.

Giovedì 29 agosto alle ore 17 gli studenti del Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Torino, in occasione della Hip Summer School, eseguiranno un concerto saggio d’organo presso la Cappella Sistina di Savona. Alle ore 20 si sposteranno in Seminario per dare vita al “Tafelmusik per un cenacolo di scuola leonardesca”.

I concerti sono ad ingresso libero e uniranno idealmente l’arte figurativa con quella musicale.