“Concert Jouet”: spettacolo semiserio per voce e violoncello a Savona

Savona. Sabato 6 febbraio alle ore 20:45 alle Officine Solimano Paola Lombardo e Paola Torsi si esibiscono nel “Concert Jouet”, concerto semiserio (più “semi” che serio) per voce e violoncello, con la consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni e per la regia di Luisella Tamietto.

È un concerto comico al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile e in cui sono presenti incidenti e situazioni sorprendenti. Adatto a qualsiasi pubblico, “Concert Jouet” guarda al mondo dei personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e capacità improvvisativa.

L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione? “Concert Jouet” è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco che unisce musica, fisicità, e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo.

Lo spettacolo ha esordito nel marzo 2016 ottenendo da subito successo di pubblico e assicurandosi così una ricca stagione di esibizioni (nel 2017 più di 40 repliche). Selezionato al ToFringe del 2017, ha vinto nel gennaio 2018 il Premio del pubblico del Teatro de L’inutile di Padova.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)