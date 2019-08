“Con-Tatto Sonoro” – Musica e massaggio infantile in concerto

Un pianoforte, una fantastica musicista musicoterapeuta, un’ostetrica insegnante di Massaggio Infantile AIMI e tanti bambini che con i loro genitori hanno deciso di intraprendere un percorso di contatto buono, rispetto e ascolto dell’altro. Da tutto questo è molto altro nasce un incontro dedicato al massaggio infantile, accompagnato dal dialogo sonoro improvvisato.

Per mamme, papà e bambini che hanno già frequentato un corso di massaggio o vogliono scoprire questo nuovo mondo: vi aspettiamo mercoledì 11 settembre alle ore 19 presso lo studio di musicoterapia in via dei Mille 3 a Savona.

Informazioni e prenotazioni: ostetrica Grazia Agostino 3472494967