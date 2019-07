Commemorazione Solenne della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Martedì 16 luglio nella Parrocchia San Pietro in via Untoria a Savona, retta dai Padri Carmelitani, si celebra la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Alle 8:15 l’Ufficio delle Letture e le Lodi, alle 9 la Messa del mattino, alle 17:30 i Vespri solenni, alle 18 la liturgia vespertina, alle 20:30 la Messa solenne e a seguire la processione nelle vie limitrofi alla chiesa con la statua mariana e la benedizione conclusiva.

“Con questa solennità si conclude il nostro anno pastorale 2018-2019 – scrive il parroco padre Piergiorgio Ladone sul bollettino settimanale della comunità “Camminiamo Insieme” – Lasciamoci guidare da Maria con il suo esempio e la sua protezione verso l’incontro con Gesù per vivere un’esperienza di preghiera non formale ma vera, concreta e affettiva in cui non conta tanto già che facciamo o diciamo ma il voler stare con Lui per maturare un rapporto di intimità sempre più profondo”.

“L’innamoramento per lui non ce lo possiamo dare da soli ma l’abbiamo già scritto nel cuore: dobbiamo scoprirlo, risvegliarlo e alimentarlo. Questo è il senso della preghiera che noi carmelitani, ‘fratelli della Vergine Maria’, cerchiamo di proporre – conclude padre Ladone – Raccogliamo l’invito della Vergine del Monte Carmelo a ‘salire’ ogni tanto, forse un pochino ogni giorno, sul ‘Monte’ e troviamo il nostro spazio ideale per stare con Gesù e lasciarci ‘abbellire’ dalla Sua presenza”.