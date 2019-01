Commedia “Ö peso doviâ ancön vegni'”

La compagnia I belli che…andêti di Borgio Verezzi mette in scena una commedia spassosa di Eugenio Rusca per la regia di Anna Anemone.

In un agriturismo la vita trascorre relativamente tranquilla: un uomo non può vedere il vino nei fiaschi, la moglie lo pedina e nel contempo contrasta un amore della figlia perché le galline non le fanno le uova, il fidanzato della figlia passa vicino alle galline con il trattore per andare nei suoi possedimenti…

L’arrivo di due ladri porta scompiglio nell’agriturismo e ai loro stessi piani di fuga e quello di un nipote macellaio con l’hobby per i vestiti e la moda complica la situazione già precaria dei due ladri. Una girandola di situazioni comiche incolleranno lo spettatore a seguire con il sorriso tutta la vicenda fino a scoprire che…