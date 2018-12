“Come una stella cadente” – Spettacolo degli allievi della Scuola “Don Milani”

Venerdì 21 dicembre alle ore 18 nei locali della Società di Mutuo Soccorso “Diritto e Doveri” le bambine e i bambini della piccola Scuola “Don Milani”, che rappresenta il cuore pulsante della frazione Sant’Ermete, aspetteranno parenti e amici per mettere in scena uno spettacolo alternativo, discostandosi dalle classiche recite che abitualmente affollano le scuole nel mese di dicembre.

L’attenzione delle insegnanti si è incentrata infatti su un albo illustrato che sta riscuotendo un notevole successo anche in altri Stati, “Come una stella cadente”, e sul suo autore Rino Alaimo, siciliano di nascita ma ormai savonese d’adozione. La storia affronta tematiche a cui le insegnanti sono particolarmente attente e sulle quali lavorano abitualmente nella loro pratica didattica: la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, la solidarietà e l’accettazione del diverso da sé.

La protagonista è una piccola lucciola che non riesce a volare come le sue compagne ma che, pur essendo essa stessa in difficoltà, non esita a correre in aiuto di chi ha bisogno di lei. Alla fine del racconto, dopo aver superato ostacoli che sembravano insormontabili, la lucciola riuscirà a raggiungere il suo obiettivo e nel contempo avrà finalmente imparato a volare come le sue compagne.

Le bambine e i bambini dalla prima alla quinta accoglieranno il pubblico presentando loro la lettura animata del libro e cercheranno di far rivivere la poesia e l’atmosfera magica che il libro di Rino Alaimo, anche illustratore e regista del cartone animato tratto dal libro stesso, sa creare ad ogni ascolto. In sala saranno presenti l’autore e Federica Pisano, libraia presso Librerie Coop del centro commerciale Il Gabbiano di Savona, che saranno pronti e disponibili ad intavolare un breve dibattito con gli spettatori.