“Come la rugiada sui fiori” – Mostra d’arte dedicata alle donne

Da sabato 2 marzo (con inaugurazione alle ore 17) a domenica 17 marzo le sale espositive del Palazzo di Città a Cairo Montenotte ospitano un’interessante mostra artistica collettiva, tutta al femminile, dal titolo “Come la rugiada sui fiori”, organizzata dal Gruppo Sketch in Valle insieme ai Cavalieri dei Ricordi, che cureranno anche l’allestimento, e al Comune.

L’esposizione vuole mettere al centro la donna e l’universo femminile nelle sue infinite sfaccettature e interpretarla, viverla e pensarla attraverso gli occhi delle donne stesse e sculture e dipinti realizzati appositamente per l’occasione dalle trenta artiste di Liguria e Piemonte che hanno aderito all’iniziativa. Ogni partecipante ha interpretato liberamente il tema proposto, ovvero la donna e i fiori, e sarà interessante vedere la grande varietà delle opere realizzate.

Le artiste partecipanti sono Monica Baldi • Luciana Bertorelli • Rossella Bisazza • Maria Paola Chiarlone • Valentina Cinelli • Gabry Cominale • Cecilia Cossetta • Lucia Curti • Laura Di Fonzo • Vali Kura Dimroci • Agnese Giribaldo • Laura Macchia • Lorena Massa • Giuliana Meineri • Ingrid Mijich • Laura Peluffo • Sonja Perlinger • Monica Porro • Silvana Prucca • Fernanda Prudenzano • Lorenza Rossi • Stefania Salvadori • Gabriella Santero • Marica Servolo • Renza Laura Sciutto • Giovanna Sturniolo • Elisa Traverso L. • Isabella Vignali • Eleonora Visconti • M. Cristina Ziporri.

Coronerà questa collettiva Rosanna Costa, artista di grande talento, che sarà la madrina dell’evento ed esporrà alcune sue opere. Anche Gino Miante parteciperà come ospite con una scultura da lui realizzata e dedicata a tutte le donne.

La mostra è visitabile da martedì a domenica in orario 16:30 – 18:30, giovedì solo mattina ore 10 – 12. Non mancherà un evento speciale per la Festa della Donna venerdì 8 marzo alle ore 17: la presentazione del libro “Passa ore belle” di Giuliana Balzano.