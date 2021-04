“Come insegnare la verità sulla droga ai giovani”: seminario con i volontari di Mondo Libero

A nessuno, soprattutto ai giovani, piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione l’associazione Mondo Libero dalla Droga fornisce informazioni scientifiche, e non valutazioni morali, che permettono alle persone di comprendere cos’è effettivamente la droga, in modo che possano valutare in maniera indipendente e decidere di non assumerla.

La campagna “La verità sulla droga” consiste di attività a cui anche i giovani che vengono sensibilizzati dalle iniziative possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla droga. Queste attività sono semplici ed efficaci e coinvolgono persone di tutte le età.

Attraverso una rete globale di volontari sono stati distribuiti 56 milioni di opuscoli educativi, sono state tenute decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 Paesi e sono stati creati annunci di pubblica utilità trasmessi in 275 stazioni televisive. Tali materiali e attività hanno permesso a persone di tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe per decidere di non farne uso.

Tutti noi sappiamo di dover raggiungere i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori o la droga. A volte mancano tempo e risorse per un’educazione efficace e i materiali utilizzati sono spesso antiquati o non si rivolgono realmente ai giovani. I volontari hanno deciso dunque di organizzare un seminario informativo per capire “Come insegnare la verità sulla droga ai giovani”, che si terrà giovedì 1 aprile alle ore 20:30 su Zoom.

L’associazione Mondo Libero dalla Droga fa parte della Fondazione Internazionale per un Mondo Libero dalla Droga, associazione di pubblica utilità non a scopo di lucro che opera in molti Paesi del mondo e dà a giovani e adulti informazioni basate sui fatti e sul soggetto della droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e decidere di vivere liberi dalle dipendenze. Come scrisse lo scrittore americano Lafayette Ronald Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”.