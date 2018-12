A pochi giorni dal successo ottenuto dallo spettacolo “Oh Dio mio” e dai due interpreti Piero Nuti e Miriam Mesturino venerdì 21 dicembre alle ore 21 il pubblico del Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte avrà una nuova opportunità di assistere ad un’altra pièce di sicuro successo: “Colpi di timone” di Gilberto Govi con Jurij Ferrini, tanto apprezzato per gli spettacoli con cui ha calcato il palcoscenico cairese facendo registrare ogni volta il tutto esaurito: “Zoo di vetro”, “Rodaggio matrimoniale”, “La locandiera”.

Jurij Ferrini è stato il primo e finora unico professionista a mettere in scena le commedie di Govi. “Oltre i confini della grande tradizione napoletana o veneta, inserita giustamente a pieno titolo nella storia del teatro da grandi attori come Eduardo De Filippo o Cesco Baseggio, esistono zone se non proprio inesplorate quantomeno poco battute o dimenticate e il teatro in genovese del grande Gilberto Govi è stato accantonato troppo in fretta”, spiega.

“Ci ho riflettuto a lungo, non è una impresa semplice: il passaggio è molto stretto perché da un lato non esiste una tradizione da tradire e d’altra parte il talento di questo grande primo attore caratterista costituisce giocoforza un confronto tanto inevitabile quanto da evitare. Insomma pare proprio una specie di trappola – prosegue l’attore – ‘Colpi di timone’ contiene anche elementi poetici, in qualche caso esistenziali e sicuramente un significato più profondo rispetto ad altri soggetti che Govi portò in scena”.

Il protagonista Giovanni Bevilacqua è un piccolo armatore, un vecchio lupo di mare, un uomo che si è fatto da sé. Costretto a sopportare le malversazioni e gli “affari sporchi” di un sistema economico corrotto, da cui vorrebbe prendere le distanze, soffre da qualche tempo di forti fitte dolorose allo stomaco. Il professor Brunelli, primario d’ospedale e suo vicino di casa, esaminate le radiografie gli comunica che ha pochi mesi di vita per una incurabile lesione all’aorta, Da quel momento Giovanni Bevilacqua inizia a dire tutto quello che sa e pensa e a creare uno scandalo dietro l’altro in un crescendo di risate amare fino ad un inaspettato lieto fine.

“Colpi di timone” di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi è messo in scena da Progetto U.R.T. per la regia di Jurij Ferrini e interpretato, oltre che dallo stesso Ferrini, da Rebecca Rossetti, Paolo Rocca, Claudia Benzi, Angelo Tronca, Matteo Alì, Igor Chierici.

Per l’acquisto dei biglietti (intero € 20 – ridotto under 20 € 15) il botteghino del teatro sarà aperto giovedì 20 dicembre dalle 10 alle 12, venerdì 21 dalle 16:30 alle 18:30 e prima dello spettacolo dalle ore 20. Negli stessi orari è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti a sei oppure a dieci spettacoli.