“Coloriamo Insieme” –  Un pomeriggio creativo con gli Artisti Varazzesi

Dopo aver positivamente concluso anche quest’anno il progetto “L’arte in classe” a Casanova nella sezione distaccata della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Varazze – Celle, promosso dall’assessora alla Cultura Mariangela Calcagno in collaborazione con la dirigente, il corpo insegnanti e l’associazione Il Grillo Parlante, pittori e scultori dell’Associazione Artisti Varazzesi saranno nuovamente protagonisti di un evento promozionale, rivolto sempre ai giovani e giovanissimi, con la settima edizione di “Coloriamo Insieme” venerdì 12 luglio dalle 16 nello storico slargo di via Malocello.

Nelle lezioni tenute direttamente in classe a maggio si è sviluppato un tema ben preciso: “Disegna il Mare” per la classe seconda e il doposcuola, “Disegna un viso” per la classe quinta a cura della ritrattista Caterina Galleano. Per “Coloriamo Insieme”, il tradizionale appuntamento estivo con l’arte del disegno riservato ai piccoli desiderosi di cimentarsi con pennelli e colori, i giovanissimi partecipanti saranno invece liberi di dare sfogo alla propria immaginazione e capacità espressiva, seguiti e consigliati dagli esperti artisti dell’associazione organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Assessorato comunale alla Cultura.

Come per le passate edizioni la partecipazione sarà libera e gratuita, con tutto l’occorrente per disegnare e pitturare messo a disposizione dai gestori della Gallery Malocello. Il progetto didattico ha come obiettivo primario la diffusione di una migliore conoscenza dell’espressione artistica nelle sue molteplici forme tra i cittadini, a partire dalla più tenera età, con interventi diretti nella scuola, in collaborazione con i docenti, per continuare in piazza “en plein air” in collaborazione con il locale associazionismo e tutte le famiglie di varazzini e non solo, interessate all’iniziativa che nelle passate edizioni ha sempre riscosso un lusinghiero successo.

Ai partecipanti a “Coloriamo Insieme” e alle lezioni de “L’arte in classe” sabato 21 settembre, nel corso della cerimonia ufficiale dell’ottava edizione del Lanzarottus Day, sarà consegnato un attestato di partecipazione, appositamente realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il direttivo del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze e della LNI Sezione di Varazze. I primi classificati di ogni evento, decisi dall’apposita giuria nominata dall’Associazione Artisti Varazzesi, meritevoli di essere incoraggiati nel proseguire l’apprendimento delle prime basi del disegno artistico, oltre all’attestato riceveranno un gadget a tema culturale.