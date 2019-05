Colletta Alimentare 2019

Sabato 11 maggio diverse associazioni savonesi, tra cui ACLI, ARCI, Caritas di San Francesco e USEI, in collaborazione con i Soci COOP di Savona, Vado Ligure Centro e Vado Ligure Molo 8.44, organizzano la raccolta alimentare presso i propri punti vendita.

Durante l’intera giornata i volontari saranno presenti per facilitare la raccolta fornendo volantini informativi e sacchetti dedicati. Verrà data la priorità ad alimenti di prima necessità e a lunga conservazione.

In un secondo momento tutto il materiale raccolto sarà suddiviso fra le associazioni partecipanti e redistribuito alla popolazione locale. Questa distribuzione diretta, organizzata in modo da garantire la massima trasparenza, si inserisce nella progettualità dei microcrediti verso le famiglie in difficolta, che a volte risultano più efficaci nei piccoli centri rispetto ad iniziative più vistose ma anche dispersive.

“Vi invitiamo ad unirvi ai molti che già sostengono l’iniziativa con l’intento comune di aiuto alla comunità”, affermano le associazioni aderenti.