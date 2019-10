“Codici. Leonardo. Un uomo venuto dal futuro” ad Albenga

A partire da domenica 10 novembre alle 16.30 nella chiesa di San Lorenzo di Albenga è possibile scoprire l’evento “Codici. Leonardo. Un uomo venuto dal futuro”.

Il 2019 è considerato “L’anno del Genio”, che nell’immaginario collettivo, a livello planetario, è rappresentato dal grande Leonardo da Vinci. Il circolo artistico-culturale “Amici nell’Arte” noprofit ha scelto per la sua mostra “clou” questa personalità di ingegno e talento universale, architetto, ingegnere, urbanista, matematico, anatomista, inventore, pittore, scultore e musicista, che ha incarnato l’ideale dell’uomo del Rinascimento.

Come si comprende dai Codici, che raccolgono tutti i suoi disegni e pensieri, e come testimoniano i suoi dipinti, siamo in presenza di una mente rivoluzionaria che ha anticipato i tempi in ogni campo dello scibile umano. A 500 anni dalla morte, Italia e Francia in primis, e molti altri stati in tutto il mondo, lo celebrano con un ricco calendario di eventi. Ecco perché anche una piccola realtà come la nostra cercherà di contribuire a rendere omaggio alla sua grandezza con questo progetto artistico.

Per Leonardo da Vinci la pittura è “un atto mentale”, è un mezzo per capire e rappresentare la complessità del “vero visibile”. Egli eseguì poche opere pittoriche, ma in esse si rivelò artista di supremo livello, in grado di elaborare idee rivoluzionarie, come lo sfumato, la prospettiva aerea, la fisiognomica dei vari personaggi, idee, queste, destinate a svilupparsi nelle opere di Raffaello e degli artisti delle generazioni successive.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19.

L’ingresso è gratuito.

L’esposizione gode dei patrocini di Regione Liguria – Provincia di Savona – Comune di Albenga – Cafè Matteotti Albenga – MoMart Guest House Andora – Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit.

Curatori e critici: Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit.

Gli artisti sono Maidè Aicardi – Balàzs Berzsenyi – Cesare Botto – Luigi Canepa – Pietrina Cau – Mario Dabbene – Fabrizia Fantini – Michel Guerin – Guro Håkensen – Domen Lombergar – Caterina Massa – Veronique Massenet – Maurizio Moncada – Francesco Pellicanò – Ylli Plaka – Giovanni Proietto – Carmen Spigno – Luisa Tinazzi – Angelo Toffoletto.

Foto: “Codici. Leonardo. Un uomo venuto dal futuro” realizzata da Pascal McLee.