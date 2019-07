“Cocoon” – Dj Marco Ooki e vox Mattia Salva al Soleluna Village

Al Soleluna Village torna “Cocoon”, il format ideato dal patron Alex Minetti. Si parte alle 21:30 con la cena nel ristorante sul mare con le opzioni menù terra o mare – carta – pizza – grill. Dalla mezzanotte discoteca a bordo piscina con il dj set tutto da ballare di Marco Ooki, che mixa gli evergreen dance e le hit recenti e attuali, unite all’immancabile reggaeton. Lo affianca alla voce il vocalist Mattia Salva.

Ingresso uomo 15 € drink incluso, ingresso donna omaggio entro l’una, dopo l’una 10 € drink incluso. Tavolo a bordo piscina 100 € 5 pass, tavolo gazebo privée 125 € 5 pass. Novità estate 2019: con badge FitActive secondo drink omaggio entro le 00:30.

Ma la giornata del Soleluna inizia già dalla mattina fra stabilimento balneare deluxe, servizio parrucchiere, centro abbigliamento e design, radio personalizzata on store, wifi gratuito, webcam, baby club. E ancora, i campi da pallavolo, beach volley, beach club, e la corsia per l’arrivo in barca. Per la parte “food”, coordinata dallo chef Stefano Martinengo, disponibili pure brasserie, frutteria, pizzeria e champagneria.