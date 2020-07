Claudio Pelizzeni presenta il suo libro “In viaggio” ad Andora

Al via martedì 14 luglio la rassegna letteraria “Sguardi laterali” promossa dal Comune di Andora che propone per l’estate 2020 un ricco programma di incontri con nomi noti ed apprezzati dal pubblico.

Si avvicenderanno sul tradizionale palco dell’Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro da luglio a settembre Claudio Pelizzeni, Massimo Recalcati, Giorgione, Gad Lerner, Benedetta Tobagi e altri prestigiosi ospiti.

Ospite della prima serata – sabato 14 luglio – sarà Claudio Pelizzeni, uno dei più conosciuti travel blogger italiani noto per il suo giro del mondo senza aerei, con il suo libro “In viaggio”, che raccoglie tutto quello che l’autore – Claudio Pelizzeni – ha appreso nella sua vita da viaggiatore seriale intorno al mondo. Sono svelati tutti i trucchi imparati rigorosamente sulla strada: come richiedere un visto, quale assicurazione scegliere, come fare autostop e come trovare l’alloggio giusto. Esperienze di vita, aneddoti, frontiere attraversate e raccontate in un modo a tratti ironico e puntuale. Tutto ciò che viene consigliato è stato sperimentato in prima persona e quindi è frutto di errori e scelte, alcune giuste e altre sbagliate, ma tutte provate sulla propria pelle. Per girare il mondo da viaggiatore, però, non basta la tecnica, non basta sapere infilare i calzini e le mutande nelle scarpe per risparmiare spazio nello zaino, ma servono passione e ispirazione e questo manuale sa essere utile anche in questo grazie a citazioni letterarie, fotografie dell’autore, mappe e brevi frammenti di una vita alla scoperta del mondo”.