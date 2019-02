Claudio Bertieri racconta la storia del fumetto

Nell’ambito della serie di conferenze “I giovedì della Dante” organizzate dalla sede cittadina della Società Dante Alighieri, arriverà giovedì 14 febbraio alle ore 16 a Villa Cambiaso in via Torino uno dei maggiori esperti di fumetto italiani, Claudio Bertieri. Coadiuvato da Diego Russo, lo studioso parlerà de “Le metamorfosi del fumetto, presenza multiforme nell’espressione artistica”.

Critico e saggista, Bertieri ha indirizzato i propri studi e ricerche nel versante della comunicazione visiva: cinema, televisione, pubblicità, ma pure illustrazione, narrativa disegnata, umorismo. Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie, italiani e stranieri, ha svolto attività di consulente per l’immagine di grandi aziende industriali (Italsider, Fiat, Finsider, Iveco, Cornigliano, Edisonvolta) per le quali ha realizzato diversi volumi di prestigio.

Direttore artistico di festival internazionali, ha fatto parte di giurie e commissioni nazionali ed internazionali e curato l’allestimento di numerose mostre. Particolarmente interessato allo sport quale fenomeno sociale, ha meritato il Premio per la cultura del Comitato olimpico internazionale, il “Bancarella Sport” per il volume Divi & Assi, il Premio Coni per la saggistica.

Altri riconoscimenti li ha ottenuti quale studioso e organizzatore nel campo della narrativa disegnata. Per il complesso della sua attività la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, gli ha assegnato nel 2002 la laurea honoris causa.

Tra i fondatori del Salone Internazionale dei Comics, nato a Bordighera e proseguito a Lucca, sino alla fine degli anni ’90 ne è stato, con diversi incarichi, tra i responsabili. Più volte membro delle giurie internazionali del Salone italiano e di quello di Angouleme, ha ordinato numerose personali di Artisti e mostre tematiche riguardanti in particolare i rapporti dei comics con lo spettacolo e con lo sport (Cinema di carta, Balloonaria, Strisce filanti, Pallonerie , Silenzio, si disegna).

Direttore della rivista “Sgt. Kirk” per l’intera durata della pubblicazione, ha curato una quarantina di volumi per diversi editori (Ivaldi, Mondadori, Fabbri, Sugar). Autore di I film di carta, Figurinai di Liguria, Gli atleti di carta, Le rotte dell’immaginario, Gli eroi di carta, ComicShow, ha ideato A-Z Comics, prima enciclopedia mondiale dei fumetti, e per la Fiat i volumi Comicar e Graphicar e le omonime mostre allestite a Lucca ed Angouleme.

Alla realizzazione di due grandi allestimenti itineranti (Figurinai di Liguria e La ballata di Tex) ha alternato la collaborazione con enciclopedie del settore, nazionali e straniere, nonché a più testate (Linus, Eureka, Comic Art, Horror, Totem, Sorry, Comics). Quale professore associato ha tenuto corsi su storia e critica dei comics e del cinema di animazione alla Facoltà di Scienze della Formazione di Genova.