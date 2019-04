“Classica al Palace” con il quartetto di fiati “Vent qui joue”

Sabato 4 maggio alle ore 21 terzo e ultimo concerto di “Classica al Palace”, breve rassegna di musica classica organizzata dall’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” di Savona in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spotorno e con la Direzione Didattica delle Scuole Medie di Spotorno – Noli.

Si esibirà il quartetto di fiati “Vent qui joue” composto da Laura Guatti (flauto), Barbara Rebagliati (clarinetto), Fabio Regazzoni (corno) e Luigi Tedone (fagotto). Il programma del concerto nella prima parte prevede musiche di Bach e Devienne e ha come motivo di maggiore interesse l’esecuzione di tre quartetti originali di Rossini per omaggiare ancora una volta il cigno pesarese a poco più di 150 anni dalla sua morte.

Programa

J.S. Bach – Sonata in do maggiore (per flauto e basso continuo BWV 1033)

F. Devienne – Trio (per flauto, clarinetto e fagotto op. 61 n. 5)

G. Rossini – Quartetti n. 1, 4 e 6