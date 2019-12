“Ciumba” del Primo dell’Anno a Varazze

Un tuffo nel mare d’inverno come lo si farebbe nel bel mezzo dell’estate, indossando solo il costume da bagno, è il senso del cimento invernale, tradizionale evento di fine e inizio anno. Per partecipare alla “ciumba” non è richiesta una particolare preparazione fisica: non essendo indicata un’età ottimale potenzialmente tutti lo possono fare. L’unica accortezza è di essere in uno stato generale di buona salute.

Tra conferme e sorprese nelle varie località della Riviera di Ponente sono tantissimi i temerari pronti a sfidare le fresche acque del Mar Ligure per salutare l’arrivo del 2020.

Insieme ad Andora mercoledì 1 gennaio anche Varazze ospiterà il primo tuffo dell’anno. La manifestazione si svolgerà nella spiaggia libera presso il molo Teiro Beachcletta. Le iscrizioni avranno luogo il giorno stesso a partire dalle ore 9 mentre la “gara” inizierà alle 11. Al termine si svolgeranno le premiazioni con riconoscimenti per i più veterani uomo e donna e i più giovani uomo e donna.

La “ciumba” sarà movimentata da un dj set sulla spiaggia, l’animazione per tutti, una postazione selfie con mascotte e un buffet per tutti i partecipanti. I partecipanti potranno usufruire inoltre di spogliatoi e docce calde.