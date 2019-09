Sabato 7 settembre dalle 16 alle 23 a Spotorno si tiene “Circolando 2.0” – Festival delle Arti e degli Spettacoli di strada, organizzato con il patrocinio del Comune e il contributo dell’Associazione Commercianti.

Mangiafuoco, equilibristi e giocolieri saranno alcuni dei protagonisti della seconda edizione, ampliata e migliorata con la presenza di incredibili artisti che si esibiranno per le vie della città.

Lungomare e centro storico saranno decorati a tema per una giornata di divertimento per adulti e bambini. Gli spettacoli con fuochi e luci verranno svolti dopo il tramonto in piazza della Vittoria e piazza Matteotti.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 8 settembre dalle 10:30 alle 17:30.