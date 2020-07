“Cinema in Piazza”: i migliori film di sempre nel centro storico e nelle frazioni di Albenga

Albenga. Arriva la rassegna “Cinema in Piazza”. Si parte venerdì 24 luglio in piazza Trincheri con “Il medico della mutua” per proseguire fino al 31 agosto. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero fino a esaurimento posti (100 posti disponibili) e inizieranno alle ore 21.

“Il cinema è un momento di svago, condivisione e arricchimento e siamo felici di essere riusciti a organizzare, in collaborazione con la MWAY Comunication, sei serate che toccheranno sia il centro storico sia le nostre frazioni”, affermano il vicesindaco Alberto Passino e la consigliera delegata agli Eventi Marta Gaia.

“Dopo un periodo così difficile vogliamo portare nelle nostre piazze un momento di svago, consapevoli che questa è un’estate molto particolare a causa dell’emergenza Covid-19 che ci impone il rispetto di importantissime norme atte ad evitare una possibile diffusione del contagio, ma durante la quale non vogliamo rinunciare a eventi e manifestazioni”, concludono.