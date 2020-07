“Cinema in Piazza” a Garlenda con “La Famiglia Addams”

Quest’anno il “Cinema in Piazza” a Garlenda si terrà tutti i giovedì di luglio e agosto. Le serate inizieranno alle ore 21:15 e prevedono le proiezioni il 6 agosto de “La Famiglia Addams”, il 13 di “Aquaman”, il 20 di “Maleficent 2” e il 27 agosto di “Aladdin”.

Non essendo ancora passata del tutto l’emergenza da Coronavirus, per la corretta riuscita della serata saranno necessari alcuni accorgimenti: mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro; arrivare in anticipo, in quanto sarà necessario compilare un modulo al momento dell’accesso all’area della manifestazione (chi avesse modo di portarlo già compilato e firmato agevolerebbe notevolmente le operazioni di accesso), indossare la mascherina durante le fasi di registrazione e durante la permanenza all’interno dell’area della manifestazione (solo quando si è seduti è possibile toglierla) e rispettare le indicazioni ricevute dagli addetti.

Questi accorgimenti sono ancora necessari in questo periodo postlockdown. “Siamo comunque sicuri che insieme passeremo delle bellissime serate”, dichiarano gli organizzatori.