“CineBormida” –  Il cinema in pellicola all’aperto a Piana Crixia

Un evento per fruire della bellezza del cinema in pellicola in una sera d’estate: Tutti al Borgo presenta “CineBormida”, manifestazione in programma domenica 14 luglio in località Borgo a Piana Crixia e organizzata dall’associazione genovese Laboratorio Probabile Bellamy (per cinque anni responsabile della programmazione cinematografica all’Altrove – Teatro della Maddalena), da Teatro Cantiere (compagnia teatrale di Piana Crixia) e dall’associazione di promozione territoriale Tra Terre e Torri di Merana (Alessandria) con il patrocinio del Comune.

La serata inizia alle ore 19:30 con l’intrattenimento musicale a cura di Teatro Cantiere e stand gastronomici. Dalle ore 21:30 il proiettore in pellicola si accenderà per la visione di “Io la conoscevo bene” (1965), capolavoro di Antonio Pietrangeli in cui la giovane Adriana, interpretata dalla splendida Stefania Sandrelli, va a Roma in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo: dovrà accettare delusioni e compromessi. Nel cast anche Nino Manfredi e Ugo Tognazzi.

“CineBormida” vuole riscoprire la funzione sociale del cinema attraverso la visione collettiva, aspetto che ha perso valore con l’avvento di Internet e delle piattaforme on demand. Per il pubblico sarà l’occasione di vedere un grande classico del nostro cinema nel formato in cui fu pensato e realizzato, quello analogico. La manifestazione vuole essere uno strumento efficace di valorizzazione del territorio, coinvolgendo la cittadinanza e il turista in un’attività collettiva in Val Bormida, territorio troppo spesso trascurato dalle principali rotte turistiche.

La scelta della pellicola non è casuale: in Val Bormida vuol dire soprattutto far riferimento a una storia industriale che, nel corso del Novecento, ha forgiato l’identità di una comunità. La produzione della pellicola della Ferrania (cinematografica ma non solo) è strettamente legata alla storia degli abitanti della valle: una storia fatta di eccellenza, di produttività e dedizione al lavoro.