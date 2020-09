“Cine per la terra 2020”: docufilm, degustazioni e tavole rotonde sull’economia sostenibile

Finale Ligure. Sabato 12 settembre i Chiostri Santa Caterina ospitano la tappa conclusiva della rassegna itinerante “Cine per la Terra”, un’occasione di promozione e soprattutto riscoperta degli storici legami culturali e commerciali tra il Finalese e la Langa.

La rassegna unisce la proiezione dei docufilm alla degustazione dei prodotti locali: al centro c’è la terra come elemento identario e patrimonio da proteggere e valorizzare per lo sviluppo di un’economia sostenibile. Le forme di turismo “slow” ed ecosostenibile sono in continua crescita nei trend internazionali. Da quello rurale all’enogastronomico, dai Cammini agli itinerari cicloturistici si sente forte l’esigenza da un lato di un rapporto più responsabile dei turisti con i territori che li accolgono, dall’altro di un sostegno alle forme di microeconomia locale legate alla terra per impedire spopolamento e abbandono di vaste aree, offrendo prospettive concrete di futuro alle nuove generazioni.

Alle ore 18:30 proiezione de “La fattoria dei nostri sogni” di John Chester. Il documentario autobiografico racconta l’impresa visionaria di John e Molly Chester: aprire una fattoria da fiaba rispettando l’unico equilibrio possibile con Madre Natura.

Alle 20 aperitivo degustazione ispirato a “TerraMare”, evento che ogni anno racconta del legame di Finale Ligure con il suo entroterra e dove i prodotti dell’Alta Langa incontrano i prodotti del Finalese a cura della Condotta Slow Food Albenga Finale Alassio, di Bodoni Identità Territoriali e del Bistrot Sociale Nonunomeno. La filosofia e l’impegno di Slow Food verso tutti quei produttori che con la loro visione e i loro saperi promuovono la tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto della cultura e delle tradizioni locali è pienamente in linea con l’idea da cui scaturisce l’evento.

Alle 21 “Dialoghi sulla Terra” a cura del Dipartimento DISPO dell’Università di Genova. Interverranno Pietro Piana e il professor Mauro Spotorno su “Gli storici rapporti con il Finalese e la percezione del vivere in Alta Langa”. Alle 21:30 proiezione del docufilm “Vado verso dove vengo – Storie di partenze di ritorni nell’Italia dei margini” di Nicola Ragone.