Cimento Invernale di Santo Stefano

Dopo il “ponte” di sant’Ambrogio Alassio vola a Santo Stefano per il tradizionale appuntamento con il Cimento Invernale, organizzato in collaborazione con la Società di Salvamento. È uno dei più antichi appuntamenti con il mare d’inverno e ogni anno con qualsiasi condizione meteo vede la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia.

Appuntamento nella tarda mattinata del 26 dicembre sulla spiaggia attigua al pontile Bestoso, qualche esercizio di riscaldamento e poi via di corsa in acqua. Per l’uscita docce calde ma anche Vin Brulé e squisitezze per ritemprarsi.

“La temperatura dell’acqua è sempre gradevole anche durante i periodi più freddi – spiega Roberta Zucchinetti, consigliera comunale incaricata allo Sport – In molti fanno il bagno in mare tutto l’anno ma quest’evento, per quanto si ripeta ormai da decenni, è sempre davvero impressionante per il numero di persone che coinvolge sia direttamente in acqua sia indirettamente sulla spiaggia ad assistere”.