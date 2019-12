Cimento di Laigueglia 2020

Un tuffo nel mare d’inverno come lo si farebbe nel bel mezzo dell’estate, indossando solo il costume da bagno, è il senso del cimento invernale, tradizionale evento di fine e inizio anno. Per partecipare alla “ciumba” non è richiesta una particolare preparazione fisica: non essendo indicata un’età ottimale potenzialmente tutti lo possono fare. L’unica accortezza è di essere in uno stato generale di buona salute.

Tra conferme e sorprese nelle varie località della Riviera di Ponente sono tantissimi i temerari pronti a sfidare le fresche acque del Mar Ligure per salutare l’arrivo del 2020.

Con la prima domenica dell’anno nuovo, il 5 gennaio, arriva il cimento anche nel piccolo borgo di Laigueglia. L’appuntamento è alle ore 11 presso la Scuola Vela Aquilia.