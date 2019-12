Cimento di Fine Anno a Pietra Ligure

Un tuffo nel mare d’inverno come lo si farebbe nel bel mezzo dell’estate, indossando solo il costume da bagno, è il senso del cimento invernale, tradizionale evento di fine e inizio anno. Per partecipare alla “ciumba” non è richiesta una particolare preparazione fisica: non essendo indicata un’età ottimale potenzialmente tutti lo possono fare. L’unica accortezza è di essere in uno stato generale di buona salute.

Tra conferme e sorprese nelle varie località della Riviera di Ponente sono tantissimi i temerari pronti a sfidare le fresche acque del Mar Ligure per salutare l’arrivo del 2020.

Il 2019 si concluderà con l’ultima “ciumba” a Pietra Ligure con il tradizionale tuffo presso i Bagni Giardino, sul lungomare Bado. L’edizione dello scorso anno aveva fatto segnare il record di oltre 300 temerari che sfidarono le “gelide” acque pietresi, martedì 31 dicembre gli organizzatori si aspettano di bissare, se non superare, questo numero.