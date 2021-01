“CiasPolentando al Faiallo”: trekking panoramico lungo l’Alta Via dei Monti Liguri

Savona. Domenica 17 gennaio Escursionismo Liguria organizza una ciaspolata sull’imbiancato Passo del Faiallo. L’altopiano del Beigua, lungo la tappa numero 20 dell’Alta Via dei Monti Liguri, priva di grandi dislivelli, attraversa ambienti alpestri non troppo lontani dal litorale e dalla natura mediterranea.

Dall’alto il punto di vista è decisamente più suggestivo: dal Passo del Faiallo si segue un anello con vista sulla Superba, il litorale e l’arco alpino occidentale. Si assiste a questo spettacolo dalla cima del Monte Reixa (1183 metri). Dalla sella di Cima Vaccheria, il punto più vicino al mare, ad appena 6 chilometri in linea d’aria dal litorale di Arenzano e Varazze, si scende lungo il versante padano coperto da faggi. A Case Tassara si ascolta il ritmo delicato della natura.

Pausa pranzo al caldo del Ristorante La Nuvola sul Mare, dove la neve forma un soffice e candido mantello bianco avvolgendo ogni cosa. L’ora di pranzo è il momento migliore per concedersi una pausa di piacere e scoprire la bontà di una polenta calda con salsiccia.

Difficoltà: E (escursionistica, semplice). Dislivello: 200 metri. Durata della camminata: 2 ore e mezza circa, non comprensive delle soste per le spiegazioni delle guide. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento adatto per neve, ghette, scarponcini adatti al trekking (goretex o impermeabili), ciaspole (solo in caso di fondo sufficientemente innevato; in caso siano necessarie se ne darà comunicazione).

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 del 15 gennaio oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere via e-mail specificando nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia si prega di avvertire tempestivamente.

Quota di partecipazione: 13 €, comprendente l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica, non comprendente assicurazione, viaggio e pranzo. Quota pranzo: 18 €/persona (comprensivo di piatto caldo unico, polenta e salsiccia o fonduta, dolce, acqua, caffè). Ritrovo ore 9 al Passo del Faiallo presso i parcheggi vicini al Ristorante La Nuvola sul Mare.