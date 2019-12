“Ciao amore, ciao – Tenco e Dalida tra musica e amore” con Luca Notari e Stefania Fratepietro

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Venerdì 3 gennaio alle ore 21 al Teatro Ambra Luca Notari e Stefania Fratepietro portano in scena “Ciao amore, ciao – Tenco e Dalida tra musica e amore”, da un’idea degli stessi interpreti, scritto e diretto da Piero Di Blasio, con la partecipazione in voce di Veronica Pinelli e le musiche di Dino Scuderi al pianoforte ed Ermanno Dodaro al contrabbasso (spettacolo fuori abbonamento).

1967: due vite legate da una canzone e forse da qualcosa di più. L’ultimo anno di vita di Luigi Tenco, il rapporto con Dalida, le case discografiche e il pubblico italiano, “inconsapevole colpevole” della morte del grande cantautore italiano, strappato troppo presto all’amore e alla musica. “Ciao amore, ciao” è una dichiarazione, ancora prima che una canzone.

La protagonista femminile Stefania Fratepietro è un poliedrico talento ingauno che ha collezionato una serie di successi nazionali. Al suo fianco il bravo Luca Notari in una commedia musicale di altissimo livello, basata sulla storia di Luigi Tenco e a cui non si può e non si deve mancare.

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).