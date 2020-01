“Ci trattarono con rara umanità” – Incontro per l’unità dei cristiani

A conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani venerdì 24 gennaio alle ore 20:45 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in corso Cristoforo Colombo 22, a Savona si terrà un incontro di condivisione del cammino e ascolto della Parola tra i fratelli delle confessioni che si riconoscono in Cristo. Il tema sarà “Ci trattarono con rara umanità”, una citazione dagli Atti degli Apostoli che fa riferimento al naufragio di san Paolo a Malta.

La scelta della sede rientra nella rotazione nell’ospitalità fra le tre confessioni cristiane maggiormente rappresentate nel Savonese: avviata nel 2018, dopo aver fatto tappa in “casa” evangelica e in quella ortodossa tocca ora la comunità cattolica.

La liturgia degli eventi della Settimana è annualmente curata in collaborazione dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.

Presenzieranno monsignor Calogero Marino, vescovo della Diocesi di Savona Noli, don Giovanni Lupino, delegato episcopale per il Dialogo Ecumenico, padre Gheorghita Andronic, parroco della comunità cristiano ortodossa rumena, e la pastora Eleonora Natoli della Chiesa Evangelica Metodista.