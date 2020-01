“Christmas in Ireland” – Ballate e suoni di cornamusa con i Birkin Tree

Tornano i “Suoni di Natale”, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale “Corelli” di Savona con il sostegno delle amministrazioni comunali dei luoghi ospitanti.

Durante il periodo più magico dell’anno chiese, piazze e auditori si riempiono di suoni e atmosfere cariche di gioia e attesa, allietando gli ascoltatori con diverse e numerose proposte musicali, dai canti della tradizione natalizia alle musiche irlandesi e scozzesi, dal gospel al blues, dalle danze occitane alla discodance per festeggiare al meglio la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo.

Gli spettacoli si svolgeranno in provincia di Savona, Genova e Imperia creando un divertente itinerario sonoro in luoghi sempre ricchi di interesse artistico e paesaggistico.

Sabato 4 gennaio alle ore 21 a Casa Girardenghi, nel centro storico di Peagna, i Birkin Tree si esibiranno nel concerto “Christmas in Ireland”, ballate e suoni di cornamusa per raccontare il Natale in Irlanda. Una serata in musica dedicata alle melodie scozzesi e irlandesi per raccontare un Natale un po’ magico e suggestivo.

Laura Torterolo alla voce, Fabio Rinaudo a uillean pipes e whistles, Michel Balatti al flauto traverso irlandese, Luca Rapazzini al violino e Claudio De Angeli alla chitarra daranno vita ad un ricco repertorio che accompagna da secoli la festa che celebra la nascita del Bambino Gesù in queste terre del Nord. La genesi dei componimenti è a tutt’oggi per lo più sconosciuta e la loro trasmissione è legata a narrazioni popolari e composizioni poetiche che affondano le loro radici nel lontano Medioevo. Caratterizzati da quell’insieme di profonda gioia e melanconia tipica di queste melodie atlantiche i brani rievocano le antiche culture delle terre di Caledonia e Hibernia.

I Birkin Tree, il più importante gruppo italiano di musica irlandese, da anni vanta diversi sodalizi artistici con alcuni tra i più importanti musicisti irlandesi, a conferma dell’impegno e della qualità musicale raggiunta dalla band in più di 35 anni di attività, con più di 2mila concerti tenuti in Italia, Irlanda e altri Paesi europei e 5 album all’attivo.