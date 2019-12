Christmas Beach Village ai Bagni Santa Caterina

Sembra strano ma è così: a Varazze in attesa del Natale si respira aria di alta montagna e dei mari del sud, stante a quanto si assiste nel breve tratto di spiaggia del Solaro, dai Bagni Mafalda ai Santa Caterina.

Due diverse, contrastanti e affascinanti realtà si prospettano a cittadini e ospiti nel loro tranquillo passeggio, posando lo sguardo da un accattivante e allegro spaccato di vacanze sul mare ad un suggestivo paesaggio alpestre, scatenando fantasie e sogni, forse cullati nel chiuso di modi di vivere caserecci, quasi un film in technicolor adatto, del resto, in questo periodo prenatalizio, come dalle ricette dei “cinepanettoni”.

Ai Bagni Mafalda l’estate si è fermata in attesa dei fan dei tuffi con la sua attrezzatura disneyana che piace tanto ai bambini e ricorda agli adulti la lontana e spensierata adolescenza, una spiaggia senza stagioni, proprio come nei mari del sud, mentre ai Santa Caterina si respira l’aria frizzante della montagna che ci porta alle nevi di famose località sciistiche e a quelle vacanze, anch’esse nei sogni di molti.

Ma siamo a Varazze e il mare è lì che si frange bonario e paziente, in attesa di preparare qualche bella onda per i fedeli surfisti, il tutto in vista di Natale, quando mare e monti si fonderanno in un unico paesaggio per la gioia di lombardi e piemontesi, che scenderanno sulla bella spiaggia per le feste “sotto le palme”, dove anche quest’anno non manca una simpatica pista di ghiaccio e già ci si scalda con le caldarroste. Miracolo di una città in cui la fantasia si sposa con l’intelligenza dei suoi operatori turistici.