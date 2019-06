Bobo Dj Show alla Kava Summer Season 2019!

Bobo Dj Show è la Guest star, sabato 8 giugno alla Kava summer club di Bergeggi. Da Bobo Goal a RE per una notte!

Per la prima volta in Liguria, sarà il bomber della serata in consolle ad intrattenervi con la sua musica e con il suo favoloso ed unico show.

Ad affiancarlo saranno il famoso Luca Cassani e la voce femminile Lara Caprotti.