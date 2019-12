Chiara Lagani porta in scena “I libri di Oz”

La Kronostagione prosegue con l’ultimo appuntamento del focus su Chiara Lagani della compagnia Fanny & Alexander, recentemente vincitrice di due premi UBU: sabato 21 dicembre alle ore 21 alo Spazio Bruno andrà in scena infatti, in prima regionale, “I libri di Oz” di e con Chiara Lagani.

Il recital porta lo spettatore a percorrere idealmente lo spirito del ciclo dei libri di “Oz”, passando da un romanzo all’altro come fossero capitoli di un’unica grande storia che è stata oggetto delle più svariate interpretazioni, da quelle politiche a quelle religiose, da quelle gnostiche a quelle psicanalitiche.

Chiara Lagani è attrice e drammaturga, compone testi teatrali originali e affronta più volte lavori di rielaborazione e riscrittura di testi poetici e d letteratura non solamente teatrale. Nel 1992 ha fondato a Ravenna con Luigi De Angelis la compagnia Fanny & Alexander, di cui entrambi ne sono direttori artistici.

Negli anni scorsi ha messo in scena un ciclo di spettacoli tratti dai libri di “Oz”: ora per i “Millenni” di Einaudi ha tradotto e antologizzato i quattordici romanzi, ha scritto i collegamenti tra un episodio e l’altro per dare le informazioni necessarie sulle parti tagliate ed ha corredato il volume di brevi note che mettono in luce ulteriori riferimenti tra i vari racconti. In collaborazione con lei Mara Cerri ha realizzato una serie di disegni a colori e in bianco e nero che accompagnano le storie di Dorothy e dei suoi soci.

Al termine dello spettacolo si cenerà tutti insieme al dopoteatro. Apertura botteghino ore 20:30. Posto unico € 16, studenti sotto i 26 anni € 13.