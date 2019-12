Chiara Lagani in “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante”

La Kronostagione prosegue sabato 14 e 21 dicembre alle ore 21 allo Spazio Bruno ad Albenga con un focus su Chiara Lagani, che in prima regionale porta in scena lo spettacolo “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante”, tratto dalla tetralogia “L’amica geniale” di Elena Ferrante con la drammaturgia di Chiara Lagani e interpretato da lei stessa e Fiorenza Menni.

La pièce si divide in due momenti. Nel primo le due protagoniste gettano per sfida le loro bambole nelle profondità di uno scantinato nero. Quando vanno a cercarle le bambole non ci sono più. Convinte che don Achille, l'”orco” della loro infanzia, le abbia rubate, un giorno le bambine trovano il coraggio di andare a reclamarle. In questa lettura le due attrici si fanno fisicamente attraversare dal testo di Elena Ferrante, la storia è “detta” dai loro corpi e lascerà su di loro un’impronta indelebile.

Il secondo momento è la storia di due bambole, un fotoromanzo animato: sono forse le due bambole perdute? Nello spazio scuro e altamente simbolico in cui sono state abbandonate le due figure si muovono e raccontano senza parole la loro storia. Quali eventi si consumano nel recesso misterioso e non scritto (della storia, del romanzo) che le ha prima accolte e poi fatte scomparire? Quelle bambole non hanno voce per rispondere a questa domanda ma nemmeno per farne di nuove.

Chiara Lagani compone testi teatrali originali e affronta più volte lavori di rielaborazione e riscrittura di testi poetici e letteratura non solamente teatrale. Nel 1992 ha fondato a Ravenna la compagnia Fanny & Alexander con Luigi De Angelis. Sin dagli esordi ne è direttrice artistica insieme a De Angelis, con il quale condivide l’ideazione di tutti i progetti.

Al termine dello spettacolo si cenerà tutti insieme al dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto. Apertura botteghino ore 20:30. Posto unico € 16 / Studenti under 26 € 13. Venerdì 20 dicembre dalle 15 alle 18:30 e sabato 21 dicembre dalle 10 alle 13:30 Chiara Lagani terrà il laboratorio drammaturgico “L’altro mondo”, incentrato sull’operazione di traduzione dal testo letterario alla scena.