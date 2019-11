“Chi perde, perde” con il cabaret di Luisella Tamietto e le musiche di Aldo Rindone

Sabato 29 febbraio alle ore 20:45 alle Officine Solimano a Savona “Chi perde, perde”: Luisella Tamietto, insieme ad Aldo Rindone a tastiere e arrangiamenti musicali, mette in scena l’impostazione monologhi di Lino Spadaro con costume e stile di Agostino Porchietto ed elementi scenografici Federico Bregolato.

Uno spettacolo comico musicale NIPPProduction volutamente irriverente. Una commedia umana che gravita intorno a tipologie umane con occhio cinico e disincantato. In scena un duo (attrice e musicista) che vive grazie all’opposizione dei contrari: autoritarismo, cinismo e cattiveria contro semplicità rassegnazione e romanticismo.

Una carrellata di personaggi ognuno accompagnato da un brano e un sottofondo musicale che lo contraddistingue, e ogni personaggio con un costume differente che ne rafforza il carattere. Con humor corrosivo lo show non esita ad attaccare i tabù della nostra società, lontano dall’essere “politicamente corretto” lo spettacolo deride tutto e tutti cercando di elevare la derisione a livello artistico sottolineando talvolta anche con crudeltà la rassegnazione di personaggi “vinti” dalla vita, tipologie “senza riscatto” in un’epoca dove non esiste più l’orrore di se stessi (come diceva il grande Petrolini). Un tipo di comicità legato all’ «odio quotidiano» e che esorcizza l’inquietudine con la risata.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)