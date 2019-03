“Che spettacolo la lettura!” con il narratore Dario Apicella

Il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella ha ricevuto nel 2018 un contributo a valere sul fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tra le attività finanziate il Comune di Borghetto Santo Spirito ha programmato la realizzazione di due incontri di lettura con il narratore Dario Apicella presso la Scuola dell’Infanzia per giovedì 7 marzo. Gli incontri, dal titolo “Attenti al lupo” , proporranno il famoso protagonista di tante storie per bambini: il lupo.

Il lupo è un simbolo, un mito, una leggenda e ancora oggi affascina e spaventa grandi e piccini. Intelligente, bello, capace di sopravvivere in ambienti ostili, spesso maltrattato e perseguitato, straordinario interprete di fiabe, compagno ideale per esplorare la natura selvaggia e i vasti territori della fantasia ci aiuta a riflettere sul tema del pregiudizio e sulla difficile convivenza tra uomo e natura.

Con “Che spettacolo la lettura!” Apicella pone i libri e la lettura al centro dell’attenzione, sfruttandone le grandi potenzialità “spettacolari”. La lettura come emozione, divertimento, capacità di incuriosire, con il preciso scopo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura autonoma.

Dario Apicella è un animatore culturale, narratore, attore, insegnante di dizione e recitazione. Dopo il diploma consegue la qualifica di “animatore culturale polivalente” organizzato da Provincia di Genova e Regione Liguria, si forma come attore presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e si diploma al DAMS di Genova. Approfondisce la sua formazione in ambito artistico seguendo stage e lezioni con: Daniela Franchi (recitazione), Sergio Maifredi (recitazione e regia), Carla Peirolero (recitazione), Mimmo Chianese (recitazione e clownerie), Giovanni Dagnino (canto), Showna Farrell (canto), Giovanna Lavecchia e Dario Greco (danza), Pierpaolo Koss, Aline Nari, Guendalina di Marco, Davide Frangioni (danza contemporanea), Valentina Arcuri (teatro delle ombre), Davide Ferrari (musica etnica), Daniel Sulevich (costumi e oggetti di scena), Luca Antonucci (scenografia), Mario Torre (costumi).

Segue percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’animazione culturale, della creazione d’impresa, del marketing e della gestione aziendale a partire dal 1998 presso vari enti di formazione a Genova: Camera di Commercio di Genova, Isforcoop, Sogea, Iscot, Ecipa, Ce.s.co.t., C.f.p. G. Martino, Cnos.fap.Liguria. Svolge la sua attività professionalmente a partire dall’aprile del 2001, quando inizia a progettare e a condurre incontri e laboratori a tema rivolti alle classi della Scuola (Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado) e ad organizzare incontri di lettura per un pubblico adulto. Collabora in questo ambito con biblioteche, scuole, cooperative e con numerose case editrici.

Ha pubblicato: La nuvola piccolina e altre storie da leggere e da cantare. Ediz. illustrata. Con CD Audio – KC Edizioni; La scuola notturna dei piccoli mostri. Un mostruoso abbecedario in rima – La Cicala editore; La nuvola rock! E il treno delle storie – KC Edizioni.