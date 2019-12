“Che ruolo ha l’odio nella struttura del mondo?” – Lectio magistralis di Vito Mancuso

Nell’ambito della rassegna letteraria “Sguardi Laterali – Incontri con gli autori su temi inconsueti”, organizzata dal Contemporary Culture Center, venerdì 3 gennaio alle ore 18 nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro ad Andora il noto filosofo e teologo Vito Mancuso terrà una lectio magistralis sul tema “Che ruolo ha l’odio nella struttura del mondo?”.

Partendo dal “Polemos” di Eraclito, secondo il quale il conflitto (“polemos” in greco) è “padre di tutte le cose e di tutte è re”, la riflessione condurrà a scoprire il suo opposto a cui l’uomo da sempre tende, ovvero l’Armonia.

Si tratta dunque di un’occasione per ascoltare un intellettuale che ha sempre suscitato grande interesse nel pubblico. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche in campo sia etico sia dogmatico. Il suo ultimo libro è “La forza di essere migliori” (Garzanti Editore, ottobre 2019).

Vito Mancuso è stato docente di Teologia Moderna e Contemporanea all’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle Dottrine Teologiche all’ateneo di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da parte del pubblico. Ha collaborato come editorialista per La Repubblica. “L’anima e il suo destino” (Raffaello Cortina, 2007), “Io e Dio – Una guida dei perplessi” (Garzanti, 2011), “Il principio passione – La forza che ci spinge ad amare” (Garzanti 2013) e “Dio e il suo destino” (Garzanti 2015) sono quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni in altre lingue.