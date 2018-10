“Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?” inaugura la stagione teatrale al “Chebello”

È ormai prossima l’inaugurazione della stagione teatrale al “Chebello” di Cairo Montenotte, curata dalla Compagnia Stabile Uno Sguardo dal Palcoscenico con la direzione artistica di Silvio Eiraldi. Il primo spettacolo in programma è “Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?”, scritto da Claude Magnier e messo in scena dalla Compagnia MC Sipario di Alassio con la regia di Giorgio Caprile e l’interpretazione di Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e lo stresso Caprile.

Al centro della vicenda è Jacqueline, che si sente trascurata dal marito Robert, troppo assorbito dagli affari. Nervosa e irrequieta a seguito di questa situazione, per riuscire a dormire è costretta a prendere del sonnifero. Addormentatasi profondamente, non s’accorge che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto assieme. Lo sconosciuto è Claude, un affascinante e simpatico seduttore che con il suo charme riesce a conquistare la donna. Malgrado la particolare situazione, tra i due uomini nasce una reciproca simpatia tanto da renderli, in alcuni momenti, complici. Alla fine Jacqueline preferirà le qualità del marito alle simpatiche bugie di Claude.

È la prima commedia di Claude Magnier (autore anche di “Oscar, un fidanzato per due figlie” e “Jo e il Gazebo”). È stata scritta nel 1955 e ne è stato tratto il film hollywoodiano “Che cosa hai fatto quando siamo rimasti al buio?” con Doris Day (nella sua ultima interpretazione cinematografica), Robert Morse, Patrick O’Neal e Terry-Thomas. Questo allestimento ha debuttato, con grande successo e tante risate, lo scorso anno alla 51^ edizione del Festival di Borgio Verezzi.

Per l’acquisto dei biglietti (intero € 20 – ridotto under 20 € 15) il botteghino del teatro sarà aperto martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12; mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30; domenica 28 dalle ore 20. Negli stessi orari è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti a otto oppure a undici spettacoli.