“Charta!” – Collettiva di opere su base in carta

Quante carte ci sono nella definizione di “carta”! E in quante varianti. Povera come la carta da pane, la cartastraccia, la carta da imballo. Blasonata come la pergamena. Gentile come la carta da zucchero. Raffinata come la carta di riso. Divertente come la cartapaglia. Duttile come la cartapesta. Carta bianca, colorata, lucida, opaca, filigranata, satinata, ingiallita.

Carta spiegazzata dall’uso o lacerata dal tempo. Carta strappata o tagliata a uso del collage. Carta che si lascia scorrere dall’acquarello. Carta offerta alla lastra degli incisori. Carta docile alle pieghe dell’origami. Carta irrinunciabile per la matita. La carta come foglio, ma anche come forma. La carta come dipinto, come scultura, come suggerimento di altro materiale.

La carta, mille volte inventata e ricreata, si offre alla creatività degli artisti in una mostra – giunta alla terza edizione – che ne fa la protagonista, insieme ai suoi interpreti. La collettiva riunisce opere di M. Barlettani, M. Canepa, M. Denicolò, B. Gorgone, L. Franzia, S. Lorenzini, C. Sipsz, U. Stagnaro. Artisti che si sono trovati a dialogare con la carta per passione, per ricerca, per curiosità. Artisti da sempre innamorati della carta al cui respiro hanno affidato il linguaggio e l’impronta del loro operare. Altri che non ne fanno il materiale prediletto ma la frequentano comunque assiduamente.

Oltre a confrontarsi con il panorama artistico contemporaneo, GULLIarte si dedica alla storia savonese, magari per individuare autori locali, o di passaggio, il cui segno lasciato in città è da recuperare alla memoria. Insieme alla collettiva CHARTA, la galleria dedica uno spazio al pittore e scultore Gianfranco Benini del quale, per rimanere in tema, GULLIarte ha riunito singolari opere su carta.

Gianfranco Benini (Ferrara 1923-Empoli 2001). Fin dai primi anni ’50 conduce una frenetica attività di continua ricerca in ambito pittorico. Si impone al favore di pubblico e critica con i primi bassorilievi che Farfa, poeta futurista, chiama “pittura plastica o plastica pittura”: una peculiare tecnica e un particolare materiale ideato e realizzato da Benini. Oltre all’attività di pittore e scultore, Benini si dedica anche all’incisione con la tecnica della “punta d’argento” e del “niello”. Lo spazio a GULLIarte vuole ricordare le numerose presenze di Benini a Savona, dove l’artista ha tenuto diverse personali ed ha frequentato la mitica Galleria Sant’Andrea nei fecondi anni del patron Luigi Pennone.

CHARTA!

tutti i giorni, compreso sabato e domenica, chiuso il lunedì mattina

ore 11 – 12:30 e 15:30 – 19:30

Inaugurazione sabato 2 febbraio ore 17:30