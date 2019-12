Chapeau & The Tube Live Club presentano Danila Satragno 4et

Danila Satragno è una delle voci più belle e raffinate del panorama jazzistico nazionale. Diplomata in Pianoforte e in Musica jazz, è un’artista a tutto tondo: spazia dal jazz alla musica contemporanea con estrema duttilità e ha collaborato con moltissimi nomi illustri del jazz internazionale, da Dado Moroni a Mal Waldron, da Enrico Pieranunzi a Jimmy Cobb, da Tullio De Piscopo a Bob Mover, solo per citarne alcuni.

Ha collaborato professionalmente con grandi nomi, tra i quali Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa, Red Canzian, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli.

Vincitrice di innumerevoli premi, borse di studio e riconoscimenti, unisce ad un’intensa attività didattica una fervida attività concertistica. Nel 2007 vince il primo Italian Jazz Awards, Oscar del jazz italiano intitolato alla memoria del pianista Luca Flores, per la categoria Best Jazz Singer. È stata vocal coach di “X Factor 2017”. Al The Tube Live Music Club si esibirà insieme a Loris Tarantino al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Possibilità di cena in loco. Contributo in cassa 15 €. Ingresso riservato ai soci ARCI. La tessera ARCI con validità dall’1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 può essere richiesta nella sera di spettacolo al costo di € 10.