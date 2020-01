Cesare Basile & Caminanti presentano “Cummeddia” at Raindogs

“Cummeddia” in siciliano vuole dire “cometa” o “aquilone”. Il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste. La peste stravolge le relazioni umane e determina un nuovo ordine basato sul sospetto, l’accusa, il controllo, la definizione di zone e confini invalicabili.

L’ordine è lo stato d’assedio, l’emergenza continua in cui la sospensione delle libertà viene presentata come il prezzo necessario per la sopravvivenza della società. Radicalizzazione del “tutti contro tutti” per difenderci da tutti, infine da noi stessi. Separati dal mondo e dalle nostre creazioni quotidiane.

La regola è la peste. Dopo averci accecato lo spirito ci strappa il cuore. Di fronte all’ordine della peste l’unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento.

Cesare Basile (Catania, 7 febbraio 1964) è senz’altro uno dei più autorevoli e innovativi autori italiani degli ultimi decenni. Durante il corso della sua trentennale carriera è riuscito a creare un linguaggio “blues” viscerale, unico e personale, utilizzando come lingua un dialetto siciliano arcaico e profondo attraverso cui viene rappresentato il degrado e la mortificazione operata dal potere centralizzato nei confronti della sua terra e dei suoi abitanti negli ultimi secoli di storia.

I temi più cari a Basile trattano storie d’amore e d’anarchia, volte a raccontare i vinti e i miserabili, gli emarginati e i diseredati, attingendo da certa musica africana (Tinariwen e Terakaft in primis ma anche Boubacar Traorè e Tamikrest) la giusta ispirazione e creando un filo conduttore che lega la lingua siciliana, il dolore degli sconfitti e degli emarginati e l’Africa, da tutti considerata la culla della civiltà umana.

La Sicilia come il delta del Mississippi e Basile come un novello Skip James o Robert Johnson. Il tutto corroborato dalla sua irrinunciabile attitudine rock che abbraccia a piene mani la musica popolare siciliana, folk, blues e a modo suo il punk.

Per l’occasione dalle 20 alle 21:30 insieme al prezzo del biglietto sarà incluso un bel piatto di pasta alla Norma. Le prenotazioni sono molto benaccette. Ingresso 8 € con tessera ARCI.