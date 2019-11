“Centra la Natura” – Open day al Centro Ragazzi Kaleidos

Sabato 16 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17 il Centro Ragazzi Kaleidos, in via Trilussa, a Borghetto Santo Spirito organizza il proprio open day “Centra la Natura”, durante cui si svolgeranno laboratori legati all’ambiente e all’ecologia e proposti per creare un momento che unisca in festa grandi e piccini all’interno di un servizio offerto dal Comune. Nell’occasione verrà piantumato un albero nel piccolo giardino antistante.

La cooperativa Progetto Città festeggia i suoi trent’anni di attività. Attraverso un momento di incontro con i soci, i soci lavoratori e i partner il 3 agosto scorso si è dato avvio ad una serie di iniziative che oggi arrivano sui territori e coinvolgono anche il Centro Ragazzi Kaleidos.

La parola chiave del trentennale che i servizi del ponente savonese propongono è “opportunità” in riferimento al valore sociale di servizi che generano soluzioni, alimentano comunità e legami e sono capaci quindi di dare risposta tanto ai bisogni dei cittadini quanto alle loro aspirazioni.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 23 novembre la camminata “Passi, incontri, riflessioni e opportunità”, che collegherà idealmente i servizi di Progetto Città presenti a Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Cisano Sul Neva, Alassio, Loano e Toirano.