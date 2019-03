“Cent’anni di Fornace” – Serata speciale per festeggiare l’Alba Docilia

Giovedì 14 marzo alle ore 21 la Fornace Alba Docilia ospita “Cent’anni di Fornace”, una serata speciale per festeggiare gli ultimi cento anni di attività della struttura che ha sede nel centro storico di Albissola Marina.

Tanto tempo è trascorso dal 1919, quando Adolfo Rossello la rilevò e la sua famiglia la portò avanti come fabbrica di ceramiche fino al 1982, per poi diventare, grazie all’amministrazione comunale, lo splendido spazio museale che è oggi. Così all’omonima mostra attualmente in corso si affianca una serata a cura dell’architetto Anna Pisani, vicepresidente dell’Associazione La Fornace, per ripercorrere non solo l’ultimo secolo di vita della struttura ma anche il passato più lontano, visto che esistono documenti che risalgono addirittura al 1641.

Con lei e la presidente Enrica Noceto saranno protagonisti, da una parte, il professor Federico Marzinot, esperto di ceramica, e l’architetto e vicesindaca Nicoletta Negro, che ha studiato la storia della Fornace, dall’altra le ceramiste Barbara Arto e Monica Viglietti, che hanno realizzato parte delle ceramiche esposte nella mostra molto visitata e apprezzata.

La serata sarà dunque un tuffo nel passato per scoprire come ‘vivevano’ le tante fabbriche di ceramica che sono state (e ancora sono) uno dei simboli prestigiosi delle Albisole.