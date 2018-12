Il Comune di Cengio, in collaborazione con Krea Catering, è lieto di annunciare il ritorno di un grande evento esclusivo: il Cenone di Capodanno a Palazzo Rosso! Lunedì 31 dicembre Palazzo Rosso si trasformerà in un grande salone delle feste: tovagliato bianco in cotone e lino a copertura dei tavoli commensali, tovaglioli coordinati, piatti in fine porcellana bianca, posate in acciaio Inox, bicchieri in vetro e cristallo… il tutto sotto le meravigliose arcate del palazzo più affascinante di Cengio e non solo.

Un menù raffinato, frutto di un’accurata selezione di materie prime di altissima qualità e cucinate magistralmente dallo chef proveniente dalla scuola di Gualtiero Marchesi, accompagnerà i commensali al brindisi della mezzanotte.

IL MENÙ

In attesa che ciascun commensale abbia preso il suo posto, verranno proposte a passaggio le bignoline artigianali salate con mousse alla gorgonzola e pomodorino secco e con crema al tonno e capperi di Pantelleria più decorazione di erba cipollina.

Servizio al tavolo

GLI ANTIPASTI

– Insalata russa della tradizione piemontese

– Lonza leggermente affumicata su valerianella in salsa citronette e scaglie di Grana Padano

– Galletto all’astigiana con cruditè al Balsamico di Modena

– Tortino ai porri di Cervere con colata alle acciughe

IL PRIMO

Risotto in crema allo zafferano e sbriciolata di salsiccia nostrana

IL SECONDO

Cosciotto di maialino cotto a bassa temperatura sotto al fieno con mousse di ceci e lenticchie portafortuna

IL DOLCE DELLO CHEF

Mousse al cioccolato con crumble croccante

Caffè servito con arachidi caramellate al cioccolato al latte

LA SELEZIONE DEI VINI AL TAVOLO

– Barbera Vinchio e Vaglio Serra D.O.C. – tutto pasto

– Langhe Favorita Algio D.O.C. Cantina San Silvestro Novello – tutto pasto

– Spumante e Moscato – serviti con il dolce

PREZZI E PRENOTAZIONE

€ 70 a persona (bevande comprese)

Prenotazione obbligatoria entro il 22 dicembre (POSTI LIMITATI) presso L’Edicola di Lò (Cengio Genepro, piazza Stazione 6) e Tabaccheria Carte Diem (Cengio Bormida, via Padre Garello 60). Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 30.