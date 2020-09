Cengio celebra la biodiversità con la Festa del Moco

Cengio. Sabato 26 e domenica 27 settembre la Comunità della Zucca di Rocchetta organizza la Festa del Moco, un fine settimana conviviale per la valorizzazione della biodiversità e dei prodotti De.Co. declinati in inedite e sorprendenti preparazioni.

Il moco era già presente nella Valle Bormida fin dall’età del bronzo e la sua coltivazione diffusa in molti paesi, in particolare sulle alture di Cairo Montenotte. Grazie alla disponibilità di alcuni appassionati, che avevano negli anni proseguito nella coltivazione, sono stati reperiti i semi per avviare nel 2011 un progetto di produzione sufficiente a riportare questo legume nelle campagne, nelle cucine e sulle tavole con lo scopo di portare avanti una concreta difesa della biodiversità.

Le ricerche hanno portato a ritenere che il moco è una varietà di cicerchia (Lathyrus sativus), una specie autoctona originaria del bacino del Mediterraneo, dotata di notevole rusticità e resistenza al secco e spesso destinata a terreni poveri. In alcuni testi di agraria troviamo il termine associato alla Lathyrus.