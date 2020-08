Cengio celebra i prodotti della terra con la Festa del Moco

In un momento come quello che stiamo vivendo si può proporre una festa? Sì, con tutte le precauzioni e misure volte a prevenire eventuali contagi ma con fiducia e ottimismo. Dopo l’annullamento a inizio giugno, Cengio celebrerà la Festa del Moco: la natura, infatti, non si è fermata e quei fiori oggi sono baccelli pieni di semi.

La battitura avverrà con macchine d’epoca della collezione di Gian Pacenza e dell’azienda agricola Lorenzo Moretti: i Mochi “da battere” saranno al mattino dell’azienda Negro Maria Sandra e nel pomeriggio dell’azienda La Marchetta di Bolla Marco, che li coltiva in regime di certificazione biologica.

Il magico rito sarà accompagnato da una cucina all’insegna dei prodotti De.Co. di Cengio e dell’ARCA del Gusto di SlowFood. (Il Moco, La Zucca di Rocchetta e le Frittelle dolci). Un programma che avrà come protagonista il Moco, declinato nelle varie preparazioni dalla vellutata alla novità della Farinata del Paradiso, con farina di Moco macinata a pietra dal Molino Moretti, preparata e cotta in forno a legna da maestri farinai.

Non mancherà il risotto alla zucca di Rocchetta ma anche le ineguagliabili frittelle dolci, anch’esse prodotto De.Co., in quanto hanno radici nel secolo scorso. Una festa, dunque, all’insegna dei sapori e saperi della cultura della terra al confine tra Liguria e Piemonte. Ad impreziosire la festa, all’approssimarsi del 700° anno dalla morte di Dante Alighieri l’attore Gioacchino Logico reciterà il 33° Canto del sommo poeta. Il giornalista Claudio Porchia introdurrà l’evento e presenterà la Farinata del Paradiso, una preparazione speciale realizzata con la farina di Moco e dedicata a Dante.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione Covid-19 e l’accesso all’area eventi sarà contingentato e assoggettato a registrazione.